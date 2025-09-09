Stephen King elege os 10 melhores filmes de todos os tempos; veja a lista e onde assistir

O prolífico autor Stephen King divulgou a sua lista de 10 melhores filmes de todos os tempos. Dono de inúmeras histórias que foram transformadas em filmes e séries, ele ressaltou que excluiu suas próprias adaptações do ranking.

O escritor publicou a lista em seu perfil no X nessa segunda-feira, 8, sem uma ordem particular. Ele cita nominalmente quatro filmes adaptados de seus livros que deixou de fora: Louca Obsessão (1990), Um Sonho de Liberdade (1994), À Espera de um Milagre (1999) e Conta Comigo (1986).

Confira abaixo quais são os 10 filmes escolhidos por King e onde assistir a cada um deles.