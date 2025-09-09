Silva se pronuncia após xingar Virgina e Luísa Sonza em show: 'Vou falar só com meu terapeuta'

"Dito isso, nesse verão eu vou cantar muito cover, como sempre faço, mas só o que eu gosto muito e do meu jeitinho", disse o cantor. Na ocasião, Silva havia reclamado de só ser chamado para cantar covers e versões no programa Altas Horas. "Serginho, Paula e Luísa são meus convidados de honra", afirmou.

Ele, no entanto, fez questão de continuar criticando a influenciadora Virginia Fonseca. "Pra V., que ganha com a desgraça alheia, é aquilo lá mesmo. Dobro a aposta", escreveu, se referindo à influenciadora.

Para finalizar, o cantor ainda escreveu "sem anistia" em seu perfil. Durante seu show no Festival Vibrar, Silva criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro e a movimentação política que busca anistiar os envolvidos no 8 de janeiro.

Entenda o caso

Ao longo de seu show no Festival Vibrar neste domingo, 7, Silva fez alguns desabafos sinceros ao público sobre inúmeras situações que o incomodavam no mundo artístico. Os vídeos das falas de Silva foram publicados por fãs nas redes sociais e viralizaram.

"Eu vou falar vários vai se f**** hoje... Vai se f**** Virgina, também, c******!", afirmou o músico. "Garota escrota, mano... A garota era pobre e ficou rica. E agora faz os pobres perderem o dinheiro que nem têm, entendeu?", disse Silva, se referindo as acusações de que Virginia Fonseca engana os seus seguidores ao divulgar jogos de apostas.