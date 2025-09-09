João Gomes rebate críticas de prefeita após cancelar show para ver nascimento do filho; entenda

"A gente nunca soube o dia exato que Joaquim iria nascer", disse o cantor em um vídeo publicado nos stories, em seu perfil no Instagram. Ele afirmou que, durante o período em que estiveram no hospital, ficou totalmente focado no bem-estar da esposa e do bebê.

"A gente estava completamente focado para esse sofrimento passar. Eu sei os medos que minha esposa tem. Eu sabia que ela iria ser forte", afirmou.

João Gomes reforçou que compreende a importância do festival para a cidade, inclusive no aspecto econômico, mas que sua presença com a família naquele momento era indispensável.

"Sei que não é só cachê. Tem a estrutura que gera emprego. Mas eu também sabia que era de risco a gravidez. Eu pensava que assim que a bolsa estourasse, a mulher teria o menino, mas não. Foram três dias dentro do hospital. Maior cuidado do mundo. Ela foi forte", continuou.

O cantor também pediu desculpas ao público da cidade e expressou desejo de que a situação seja compreendida.

"Do fundo do meu coração, queria me desculpar com a cidade. Não pude fazer a festa, mas espero que entendam meu motivo. E que ninguém seja apedrejado assim. Eu sei que é difícil fazer uma festa, mas aqui ninguém poderia fazer o meu papel. Decepcionar um fã não é o meu objetivo. Nessa parte sempre farei a minha parte para me redimir", afirmou.