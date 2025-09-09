Empresário traído em show do Coldplay revela status de seu relacionamento com executiva

O incidente da "câmera do beijo" mais famoso do ano continua gerando desdobramentos. Dias após a oficialização do divórcio com Kristin Cabot, a executiva flagrada com o então CEO da Astronomer, Andy Byron, durante um show do Coldplay, o empresário Andrew Cabot decidiu quebrar o silêncio.

Em declaração enviada à revista norte-americana People por meio de um representante, o empresário revelou que ele e Kristin "estavam separados de forma privada e amigável várias semanas antes do show do Coldplay".

A nota ainda afirma que a decisão pelo divórcio "já estava em andamento antes daquela noite" e que, com o processo agora público, Andrew espera "um encerramento respeitoso às especulações e a preservação da privacidade de sua família".