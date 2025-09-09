Diretor de arte de 'Harry Potter' morre aos 83 anos

Stuart Craig, diretor de arte e produtor de filmes como Harry Potter e Um Lugar Chamado Notting Hill, morreu aos 83 anos neste domingo, 7.

O perfil oficial da franquia de Harry Potter no Instagram publicou uma homenagem a Craig.

"Estamos profundamente tristes com a notícia de falecimento de Stuart Craig. Sem ele, este maravilhoso mundo de imaginação e magia não teria sido possível", diz a nota publicada.