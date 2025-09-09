Despedida de Angela Ro Ro teve aplausos e pétalas de rosas

O velório de Angela Ro Ro foi marcado por uma fortes emoções e homenagens. Realizada nesta terça-feira, 9, no Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, a despedida teve direito a aplausos e pétalas de rosas jogadas para a cantora.

Em um vídeo compartilhado no Instagram pelo jornalista, pesquisador e produtor Rodrigo Faour, é possível ver o momento em que os presentes aplaudem a artista pela última vez, enquanto pétalas de rosas são jogadas na direção do caixão. Confira abaixo.

Considerada uma das grandes vozes da MPB, Angela Ro Ro morreu nesta segunda-feira, 8, após meses internada em um hospital no Rio, onde realizou uma traqueostomia. Segundo o advogado da cantora, Carlos Eduardo Lyrio, seu desejo era ser enterrada no Cemitério São João Batista, em Botafogo, perto do amigo Cazuza.