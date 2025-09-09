Ayo Edebiri é ignorada em entrevista ao lado de Julia Roberts, e resposta viraliza

Ela questionou o que Hollywood perdeu durante a era "politicamente correta" e o que esperar após o fim desses movimentos. Julia Roberts até pediu para que a jornalista repetisse a pergunta para confirmar quem deveria responder. Andrew Garfield, por sua vez, ficou visivelmente surpreso.

Ayo então se manifestou. "Eu sei que isso não é para mim, e não sei se é de propósito que não seja para mim [mas] eu não acho que [esses movimentos] acabaram. Eu não acho que acabou de forma alguma", disse a atriz.

"Talvez as hashtags não sejam usadas com tanta frequência, mas há ativistas e pessoas trabalhando todos os dias em coisas realmente importantes esse trabalho está longe de terminar", acrescentou.

Após a repercussão do caso, a jornalista italiana se manifestou, alegando mal-entendido por causa da barreira do idioma. Mais tarde, ela negou ter agido de forma racista e disse que "os verdadeiros racistas são aqueles que veem racismo em tudo".

Leia a nota da jornalista italiana:

"Após uma entrevista, fui alvo de insultos e ataques pessoais por causa de uma pergunta que, por algum motivo, não foi bem recebida por parte do público. Acho impressionante que aqueles que injustamente me acusam de racismo e se consideram guardiões da justiça considerem aceitável o uso de linguagem violenta, ataques pessoais e cyberbullying.