'A confusão foi depois', diz Whindersson sobre término com Luiza Sonza e polêmica com Vitão

Whindersson Nunes abordou episódios marcantes de sua vida pessoal em entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha nessa segunda-feira, 8. O humorista comentou sobre o fim do casamento com Luísa Sonza, o noivado com Maria Lina, a perda do filho João Miguel e dificuldades com o álcool.

Sobre a separação da cantora Luísa Sonza, com quem foi casado por dois anos, Whindersson afirmou que o processo foi tranquilo entre os dois, apesar da repercussão negativa nas redes sociais. "Não foi difícil, porque a gente terminou tranquilo. A confusão foi depois, com as pessoas, mas terminamos tranquilo", disse o humorista.

Ele também comentou os rumores de que Luísa teria iniciado um relacionamento com o cantor Vitão ainda durante o casamento. "Eu perguntei se ela gostava dele antes de terminar comigo. Ela falou que não, que estava de boa, que era só trabalhar mesmo e tudo mais. Foi essa a resposta", contou.