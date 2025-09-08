Rick Davies, vocalista e fundador do grupo Supertramp, morre aos 81 anos

Rick Davies, cantor e fundador do grupo britânico Supertramp, morreu no sábado, dia 6, aos 81 anos, após tratamento por mais de dez anos de um câncer, anunciou a banda no domingo, dia 7. Davies fundou, em 1969 ao lado de Roger Hodgson, o Supertramp, um grupo de rock progressivo que se tornou conhecido pelo grande sucesso Breakfast in America, de 1979, que vendeu mais de 18 milhões de cópias e ganhou dois prêmios Grammy.

A banda é dona de outros grandes sucessos, como Goodbye Stranger, Give a Little Bit, Dreamer, Take the Long Way Home e It's Raining Again, entre outros.

"Ele foi a voz e o pianista por trás das músicas mais icônicas do Supertramp, deixando uma marca indelével na história do rock", afirma a mensagem publicada na página do grupo nas redes sociais.