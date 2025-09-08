Quem é Nivardo Paz, compositor sertanejo acusado de assédio e estupro por duas cantoras

Nivardo Paz, conhecido nos bastidores do sertanejo por compor músicas para artistas como Simone Mendes, Maiara & Maraisa e Henrique e Juliano, tornou-se o centro de uma grave denúncia.

Ele foi acusado de assédio sexual e estupro por duas cantoras, Paolla Diaz e Hevelin Lorys, em reportagens exibidas pelo programa Domingo Espetacular (Record). O compositor nega as acusações.

As duas vítimas não se conheciam até que suas denúncias vieram a público. Ambas relatam episódios semelhantes: contatos feitos por Nivardo pelas redes sociais, promessas de parcerias musicais e encontros que, segundo elas, terminaram em violência.