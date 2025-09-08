Maraisa se emociona ao rebater críticas após polêmica com fã mirim: 'Sou ser humano'

"Desci do carro, atendi essas pessoas com o maior amor do mundo, carinho do mundo, com o tempo que eu tinha", explicou a cantora.

Ela também destacou que sua equipe já estava pronta para seguir para o compromisso, o que exigia certa pressa naquele momento. "Respondi muito rápido, mas não foi para desfazer de ninguém", reforçou.

Maraisa chorou durante o desabafo e afirmou que tem sido profundamente afetada pela forma como o vídeo foi interpretado. "Eu sou ser humano... Tem coisa que machuca, principalmente quando tento dar o meu melhor e as pessoas mentem sobre isso", disse.

A cantora também afirmou que há outros registros que comprovam sua versão, incluindo imagens de câmeras de segurança do hotel. De acordo com ela, a própria pessoa que gravou o vídeo viral já pediu para que ele fosse retirado do ar.

Ainda assim, Maraisa demonstrou frustração com a necessidade de provar constantemente suas atitudes: "Eu não acredito que para eu trabalhar em paz, eu tenho que provar as coisas que eu faço."

Ela reconheceu que, em algumas situações, não é possível atender todos os fãs, mas reafirmou que esse não foi o caso em questão.