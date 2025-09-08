Lady Gaga é o Grande nome do VMA 2025; veja a lista completa de vencedores

A edição de 2025 do MTV Video Music Awards (VMA) foi realizada nesse domingo, 7, em Nova York (EUA), reunindo os principais nomes da música em uma noite marcada por performances, surpresas e grandes vitórias. Com apresentação do rapper LL Cool J, a cerimônia celebrou a diversidade de gêneros e estilos, além de premiar tanto artistas veteranos quanto estreantes em ascensão.

Liderando as indicações com 12 nomeações, Lady Gaga foi uma das grandes vencedoras da noite. A cantora conquistou os prêmios de Artista do Ano, Melhor Direção, Melhor Direção de Arte e Melhor Colaboração, esta última ao lado de Bruno Mars, com a canção Die with a Smile.

Rosé também brilhou, vencendo em Música do Ano com Apt., sua parceria com Bruno Mars.