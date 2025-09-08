Jennifer Aniston alimenta rumores de namoro com hipnoterapeuta e coach; saiba quem é

Curtis, que conta com mais de meio milhão de seguidores no Instagram, compartilha conteúdos voltados ao desenvolvimento pessoal, com ênfase em técnicas de hipnose.

Ele se apresenta como executivo, empreendedor, autor e coach transformacional. Sua atuação como hipnoterapeuta também vem ganhando visibilidade, especialmente entre personalidades de Hollywood.

A interação entre os dois nas redes sociais já chamava a atenção há algum tempo. Jennifer vinha curtindo publicações de Curtis há cerca de dois anos.

Em maio, ela revelou estar lendo um de seus livros, coincidindo com o período em que compartilhou com os fãs que havia recorrido à hipnose para lidar com seu medo de voar, técnica que Curtis também utiliza em seu trabalho.