Henrique Fogaça diz que Paola Carosella falou besteira ao comentar boato de affair

Durante sua participação no festival The Town 2025, no último domingo, 7, Henrique Fogaça comentou os boatos sobre um possível relacionamento com a também chef e ex-colega de MasterChef Brasil, Paola Carosella. Ao lado da mulher, Carine Fogaça, o chef botou um ponto final no assunto que voltou a ganhar destaque nas redes sociais após uma recente entrevista de Paola.

Fogaça fez questão de negar qualquer envolvimento além da amizade e criticou a repercussão online. "Trabalhamos muitos anos juntos, somos amigos, mas nunca passou disso. A internet é terra de ninguém, as pessoas falam o que querem", declarou em entrevista à CNN no festival.

Ele ainda comentou especificamente sobre a declaração de Paola no programa De Frente com Blogueirinha: "Mas também ela falou besteira, né? Sobre dois corpos, sei lá ", afirmou, demonstrando certo incômodo com a forma como a chef tratou o tema.