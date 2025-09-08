Gabriel Leone prepara álbum com repertório emocional

"É uma aventura, mas com o estofo de ator que tenho, de interpretar. Eu sou um intérprete, tenho essa ferramenta de trabalhar com o texto e achar as medidas para cada música", afirma Leone, querendo abraçar som e imagens no novo trabalho, amadurecido ao longo dos últimos sete anos. "Jamais faria algo por fazer ou puramente comercial", completa.

O Estadão acompanhou com exclusividade uma tarde de gravação do disco, em um estúdio no bairro da Bela Vista, em São Paulo, e ouviu outras três canções: Bolero de Satã, parceria de Guinga e Paulo César Pinheiro; Choro das Águas, de Ivan Lins e Vitor Martins; e Cara Limpa, de Paulo Vanzolini. As faixas ainda estavam com a voz-guia, que serve como base para a banda e os arranjos.

Com produção de Marcus Preto, que já trabalhou com nomes como Gal Costa, Erasmo Carlos e Jota.pê, e do músico Tó Brandileone, do grupo 5 a Seco, o álbum ainda traz faixas como Nós Dois, de Celso Adolfo; Assim Sem Mais, de João Bosco, Antonio Cicero e Waly Salomão; e Êta Nóis, de Luhli e Lucina - esta última deve ganhar dueto com Ney Matogrosso, que gravou a faixa nos anos 1980. Juliana Linhares também foi convidada para participar. Em todas, há um elemento comum: o drama.

LADO B. Leone assume que se trata de um álbum triste. "Sim, tem esse peso, que fala muito com a minha profissão, com o ator que eu me encaminhei para ser. Bolero de Satã, por exemplo, é uma paixão recente, de um autor (Guinga), que mudou minha forma de ouvir música", diz.

Além do drama, há outro detalhe: as faixas são o que se chama de "lado B" dos artistas. Um exemplo: em vez de escolher Açaí, hit de Djavan, Leone selecionou Segredo, canção menos conhecida do compositor. "Ele é bem nerd, nesse sentido. Às vezes, me traz canções que eu nem conhecia", diz o produtor Marcus Preto.

Depois da seleção das faixas, foi preciso dar uma "cara" ao disco, e costurar autores tão distintos. "É um disco de MPB raiz, mas com um pé no rock", define Leone. "Sou um roqueiro. Mas, brincamos aqui no estúdio que eu gosto, na mesma medida, de Fagner e Led Zeppelin. Sinto dessa forma. Meu coração escuta os artistas da MPB com a mesma paixão e interesse que os do rock. Sou fruto dessa mistura. E o disco sintetiza isso", explica.