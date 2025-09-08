De Zizi Possi a namorada secreta: relembre os amores de Angela Ro Ro

Zizi Possi

Ro Ro viveu um relacionamento conturbado com Zizi Possi no final da década de 1970. O caso chegou ao fim em 1980, e Angela revelou publicamente a bissexualidade da ex durante um show. Na época, a polêmica recaiu sobre Angela não apenas por ter feito a revelação sobre Zizi, mas devido a um rumor de agressão, que a mesma negou.

"Eu nunca bati em ninguém nem naquela cantora em 1981. Nunca dei um tapa nela e nem ela em mim", declarou em 2020 ao portal Gay Blog. "E até hoje eu carrego essa cruz de infâmia e calúnia. Admiro muito o canto dela, quero o bem dela, não desejo mal nenhum. Foi imperdoável e continua sendo a omissão. Ela simplesmente poderia ter dito a qualquer hora, desde aquele ano até hoje: Olha, a Ro Ro nunca me bateu. Não custava nada. Ela calou, e quem cala consente."

Verônica Menezes

Angela namorou a produtora cultural Verônica Menezes por cerca de um ano, e comunicou o término ao anunciar nas redes sociais que tinha sido traída e usada pela ex, 30 anos mais jovem. A artista contou que sofria preconceito devido à idade.

"Verônica veio me dizer que estava com uma mulher dez anos mais nova que ela. Um parágrafo que me mandou foi: Eu te amo, mas estou com ela porque é mais nova do que eu, somos jovens e temos a vida pela frente. Isso me deixou triste. Eu não tenho vida? Sou Janis Joplin enterrada viva? É o preconceito com a idade. Essa mulher de praticamente 40 anos, que eu abri o meu lar, meu corpo, meu coração, meu carinho, minha intimidade, dei tudo que se pode dar sem ser material", declarou na ocasião, segundo o jornal Extra.