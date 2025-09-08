Angela Ro Ro colaborou com documentário sobre sua carreira antes de última internação

A cantora Angela Ro Ro, que morreu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos, após uma parada cardíaca, colaborou com a cineasta Liliane Mutti em um documentário ainda inédito sobre sua carreira. Produção do Canal Curta, o filme está atualmente em fase de finalização e não tem previsão de lançamento.

Intitulado Angela Ro Ro, o material vai contar a história de carreira da cantora e compositora, mergulhando em arquivos pessoais raros e imagens de apresentações para reconstruir sua trajetória artística e remontar momentos importantes de sua vida diante do público.

Para isso, nos últimos meses e anos, antes de sua internação, Liliane e sua equipe acompanharam Angela e tiveram acesso a materiais únicos para a composição do filme, que também terá depoimentos e trechos de shows.