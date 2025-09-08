Angela Ro Ro: Bethânia colocou duas músicas da cantora em seu show novo; saiba quais

De acordo com informações divulgadas pelo advogado da cantora, Carlos Eduardo Lyrio, Ro Ro pegou uma infecção no hospital em que estava internada.

A longa amizade de Angela Ro Ro com a família Veloso

A amizade de Angela Ro Ro com a família Veloso é antiga. No início dos anos 1970, a carioca foi para a Europa, onde passou por Roma e se fixou em Londres. Filha de pai baiano, ela conheceu Glauber Rocha, quem a apresentou a Caetano Veloso, na época exilado em Londres. A convite de Caetano, participou do álbum Transa.

Em 1979, lança seu primeiro disco, intitulado de Angela Ro Ro. Gota de Sangue, interpretada no show por Bethânia, aparece neste disco pela primeira vez.

Depois de sair em manchetes de jornais por conta de uma ruidosa briga com a cantora Zizi Possi, Ro Ro lançou, em 1981, o disco Escândalo, que tinha o mesmo nome de uma canção que Caetano compôs especialmente para ela.

Em 1983, no álbum Ciclo, Bethânia gravou Fogueira, canção que se tornou sucesso.