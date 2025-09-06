Travis Scott no The Town: Veja provável setlist do cantor para festival

O rapper Travis Scott retorna ao Brasil para se apresentar neste sábado, 6, no The Town. O show ocorre no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no Palco Skyline. O horário previsto para o início da apresentação é às 23h15, mas o artista é famoso por se atrasar. Conhecido por seus concertos apoteóticos, Scott deve apostar em um setlist que misture hits de toda a sua carreira.
Ele, no entanto, deve destacar as canções produzidas para seus últimos três álbuns - JackBoys 2, Utopia e Astroworld.
Além de Travis, o palco Skyline também recebe Filipe Ret, Burna Boy e Don Toliver. Já no Palco The One, Lauryn Hill, com participação especial de YG Marley e Zion Marley, comanda o evento.
Com base nas apresentações mais recentes de Travis Scott ao redor do mundo, a reportagem indica a possível setlist do cantor para o The Town.
Veja provável setlist de Travis Scott no The Town:,/b>
CHAMPAIN & VACAY
DUMBO
BUTTERFLY EFFECT
HIGHEST IN THE ROOM
Mamacita
STARGAZING
BACKR00MS
KICK OUT
Type Shit
Nightcrawler
Upper Echelon
THANK GOD
Praise God
MY EYES
90210
I KNOW ?
SHYNE
TOPIA TWINS
NO BYSTANDERS
FE!N
FE!N (novamente)
SICKO MODE
Antidote
Goosebumps
