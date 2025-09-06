Travis Scott no The Town: Veja provável setlist do cantor para festival

O rapper Travis Scott retorna ao Brasil para se apresentar neste sábado, 6, no The Town. O show ocorre no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no Palco Skyline. O horário previsto para o início da apresentação é às 23h15, mas o artista é famoso por se atrasar. Conhecido por seus concertos apoteóticos, Scott deve apostar em um setlist que misture hits de toda a sua carreira.

Ele, no entanto, deve destacar as canções produzidas para seus últimos três álbuns - JackBoys 2, Utopia e Astroworld.

Além de Travis, o palco Skyline também recebe Filipe Ret, Burna Boy e Don Toliver. Já no Palco The One, Lauryn Hill, com participação especial de YG Marley e Zion Marley, comanda o evento.