The Town 2025 começa sob garoa fina e com multidão da Geração Z

A segunda edição do The Town começou neste sábado, 6, com uma garoa fina, no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo. Portões se abriram ao meio-dia com primeiro show da edição do rapper Teto. A previsão é de frio para o dia todo, mas nada que abale a multidão da Geração Z que veio ver Travis Scott, headliner da noite.

O primeiro show da edição ficou a cargo do rapper brasileiro Teto, que elogiou o público que se juntou para conferir a apresentação no Palco Factory. Em determinado momento, Teto pediu para que as pessoas levantassem a mão caso estivessem esperando um show de trap mais tarde. A resposta foi unânime.

Apesar de Travis ter atraído boa parte dos jovens, há aqueles que vieram ver Ms. Lauryn Hill, outro grande nome, que se apresenta no Palco The One. É o caso das estudantes Lais e Laura Rozzo, de 23 e 19 anos, respectivamente. Pela primeira vez em um festival na vida, as duas citaram uma expectativa para conferir Lauryn e Filipe Ret.