Taylor Swift frustra brasileiros e não aparece no jogo do noivo Travis Kelce em SP

Contrariando expectativas, Taylor Swift não apareceu no jogo do noivo, Travis Kelce, que aconteceu na noite desta sexta-feira, 5, em São Paulo.

A cantora era esperada na Neo Química Arena. O Estadão confirmou que havia uma operação preparada em caso da chegada de Taylor ao estádio - ela deveria chegar com o jogo já em curso. A ideia era fechar um elevador só para ela e a equipe, de forma a não chamar atenção. Nos corredores da arena, havia muitos comentários de seguranças da Arena sobre a vinda de Taylor.

No entanto, pouco antes do início da partida entre Kansas City Chiefs, time de Kelce, e Los Angeles Chargers, o site norte-americano TMZ, especializado em celebridades, publicou que a artista não viria ao Brasil. De acordo com a publicação, a decisão não era uma surpresa, já que nenhuma das companheiras dos jogadores viria ao País.