Drama de Jim Jarmusch vence Leão de Ouro do Festival de Veneza

Dwayne Johnson teve uma atuação séria como um lutador que luta contra o vício em analgésicos e vencedor no drama esportivo de MMA/UFC The Smashing Machine, enquanto Emma Stone e Jesse Plemons são estranhos e ferozes como sequestrada e sequestrador no provocador Bugonia de Yorgos Lanthimos.

George Clooney e Adam Sandler comoveram o público como uma estrela de cinema em envelhecimento e seu gerente dedicado em uma jornada de auto-descoberta pela Europa em Jay Kelly, uma carta de amor implacavelmente verdadeira para Hollywood, em toda a sua futilidade e beleza.

Jude Law franziu a testa como Vladimir Putin em The Wizard of the Kremlin e Amanda Seyfried deu um rosto humano e feminista à seita religiosa dos shakers em The Testament of Ann Lee.

Julia Roberts também exibiu seus músculos de atuação como uma professora de filosofia de Yale em meio a uma acusação de má conduta contra um colega em After the Hunt, mas nem ela nem seus colegas de elenco Andrew Garfield, Ayo Edebiri e o diretor, Luca Guadagnino, são elegíveis para prêmios em Veneza. O filme estreou fora de competição.

Desde 2014, o Festival de Cinema de Veneza recebeu quatro vencedores de melhor filme, incluindo A Forma da Água, Birdman, Spotlight e Nomadland. No ano passado, eles tiveram vários filmes que acabaram sendo premiados no Oscar na programação, incluindo O Brutalista de Brady Corbet, que ganhou três, incluindo melhor ator para Adrien Brody, o vencedor de melhor filme internacional de Walter Salles, Ainda Estou Aqui.

O vencedor do Leão de Ouro anterior, a estreia em língua inglesa de Pedro Almodóvar, The Room Next Door, um sucesso em Veneza com uma ovação de 18 minutos, não recebeu nenhuma indicação ao Oscar.