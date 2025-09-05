Sean Penn entra como produtor executivo de 'Manas', que tenta vaga no Oscar

Sean Penn, ator e cineasta duas vezes vencedor do Oscar, é o novo produtor executivo de Manas, filme na disputa para representar o Brasil na cerimônia de 2026. Ele se junta aos Irmãos Dardenne e a Walter Salles.

O ator compartilhou sua visão sobre o filme de Marianna Brennand.

"Na tradição de Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, o filme de Marianna Brennand dá continuidade a um legado consistente do cinema brasileiro: obras de enorme relevância social que não recorrem à polêmica ou ao sensacionalismo, mas confiam plenamente na verdade e na coragem de suas personagens. Manas é profundamente visceral, comovente e importante. Depois de assistir ao filme, senti como se precisasse vestir novamente a minha própria pele", afirmou em comunicado oficial.