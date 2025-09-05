Quem é Nikki Rodriguez, atriz da Netflix acusada de mentir idade?

Nikki Rodriguez, atriz que protagoniza a série Minha Vida Com a Família Walter, na Netflix, se tornou um dos nomes mais comentados nas redes sociais durante a semana.

Uma reportagem do jornal The US Sun obteve documentos que revelam que ela tem 33 anos de idade, enquanto, em entrevistas, ela afirma ter 22.

Os documentos coletados pelo veículo afirmam que a atriz nasceu em julho de 1992. Além disso, o jornal também menciona que teve acesso a um vídeo dela se formando no Ensino Médio em 2010.