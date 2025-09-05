Morre Silvio Tendler, o 'cineasta dos sonhos interrompidos', aos 75 anos

No início da carreira, Silvio atuou como assistente de direção de Paulo Alberto de Barros e realizou seu primeiro filme, sobre a Revolta da Chibata, sob sua tutela. Em 1969 iniciou o curso de Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC Rio), mas acabou se exilando no Chile em 1970, onde passou a se dedicar integralmente ao cinema.

Dois anos depois, mudou-se para Paris, onde seguiu desenvolvendo seus trabalhos com grupos ligados ao audiovisual e se especializou em cinema documental.

Silvio retornou ao Brasil em 1976, e começou a produção de seu primeiro filme, Os Anos JK - Uma Trajetória Política, lançado em 1980. Começou a lecionar Cinema e História na PUC Rio e seguiu dedicando-se ao cinema documental.

Nos anos seguintes, lançou mais dois títulos até hoje entre os mais populares dos documentários brasileiros, O Mundo Mágico dos Trapalhões (1981) e Jango (1984), sobre a trajetória política de João Belchior Marques Goulart; como não encontrou parceiros que topassem a empreitada em plena ditadura militar, criou a sua produtora, Caliban Produções Cinematográficas, especialmente para o lançamento de biografias de cunho histórico e social.

Em 1986, contribuiu para a Fundação do Novo Cinema Latino-americano, Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano e do Comitê de Cineastas da América Latina.

Tendler seguiu trabalhando pelo cinema documental brasileiro ao longo das últimas décadas, tendo lançado documentários sobre a bacia do Rio Doce, o poeta Castro Alves, Glauber Rocha, Carlos Marighella, Milton Santos, Oswaldo Cruz e Tancredo Neves. Foi Secretário de Cultura e Esporte do Distrito Federal entre 1995 e 1996, e recebeu a Medalha JK do Ministério da Cultura em 2003. Também foi condecorado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e pela Assembleia Legislativa.