Mauricio de Sousa será homenageado na Mostra de Cinema de São Paulo

O quadrinista Mauricio de Sousa será o homenageado da 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, que ocorre entre os dias 16 e 30 de outubro.

O criador da Turma da Mônica receberá o Prêmio Leon Cakoff, que reconhece personalidades que contribuíram para a cultura e o mercado audiovisual.

Segundo a organização do evento, Mauricio será homenageado por "sua trajetória única como artista e pelo impacto de sua obra na formação cultural de diversas gerações".