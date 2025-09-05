Internação de Raul Gil expõe conflito familiar; entenda a briga entre herdeiros

Nanci, que é jornalista, alegou que a postura do irmão é motivada por interesses financeiros e machismo. "Meu pai virou uma empresa para o meu irmão, e eu sou tipo uma 'sócia'. Pra quê? Vamos ficar com o dinheiro só para um", desabafou.

Ela também relatou um caso que ocorreu quando foi chamada pelo pai para participar de um especial sobre pais e filhos no programa de Ronnie Von. Ao chegar na gravação, descobriu que Raulzinho havia ido em seu lugar, sem qualquer aviso prévio.

A filha da jornalista e neta de Raul Gil, Raquel, disse que ela e a mãe receberam uma ordem extrajudicial de Raulzinho que proíbe ambas de comentarem publicamente qualquer assunto ligado à família.

De acordo com a jovem, em uma postagem no Instagram feita em 15 de agosto, a medida as impede até mesmo de falar sobre suas próprias histórias de vida, sob risco de ação indenizatória.

"A gente recebeu uma ordem extrajudicial vinda do meu tio, ou seja, do meu próprio sangue, que a gente não pode falar nada sobre a família na qual a gente nasceu, cresceu, da qual a gente supostamente faz parte. Não pode falar mais nada da nossa vida, que foi gravada, registrada não só pela imprensa, e por todos que testemunharam nossos desafios e conquistas", disse.