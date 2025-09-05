Gilda Midani, ex de Maria Bethânia, lembra quando conheceu cantora: 'Leu minha alma'

Segundo a estilista, ela ficou surpresa quando recebeu um envelope após pedir referências do modelo que precisaria criar. "Pedi referência de cor e shape. A surpresa e o alumbramento vieram em um envelope pardo, de onde saiu uma pequenina ficha técnica: pintado a mão, o tom de azul celestial e pinceladas de ouro, meio que velando espaços no azul. Referenciando o dourado, pequenos retalhos de passamanarias antigas vinham grampeadas: primor de detalhes que já revelava a natureza de quem sabe exatamente o que quer. Mais, que sabe demonstrar o que quer com precisão e maestria artesanal. Isso depois fui vendo em tudo que faz. Da cozinha aos bordados, no jardim, na oficina de cobre e madeira, e sobretudo construindo seus espetáculos. Ali era só a pontinha do iceberg incandescente que até hoje me deixa pasma em sua potência, nas várias versões dessa potência, transbordante em tantos talentos."

Gilda prossegue explicando que só conseguiu ver o resultado de sua criação depois, já que não pôde acompanhar a turnê enquanto estava na França. "Nos idos 2013, a internet não tinha ainda a agilidade de acompanhar estreias quase ao vivo, portanto tive que esperar a minha volta pra assisti-la. Fiquei deslumbrada com o show, e prosa de ver ali nossa t-shirt, fiel ao desejo tão bem descrito naquela folhinha parda, cantando com ela", recorda.

"O fim da historia é talvez a melhor parte. Quando fui ao camarim cumprimentá-la, uma certa apreensão... A natural, certa surpresa com sua altura, imaginava ser bem mais alta (notem que a camiseta estava longa e franziu simpaticamente). Nos abraçamos, fiz os maiores e mais sinceros e emocionados elogios e ela me disse: "obrigada, Gilda, você leu a minha alma". Quase me acabei de rir: "Talvez um dia, se Deus quiser, eu precise ler sua alma, mas dessa vez, eu li mesmo foi o impecável tutorial, que me enviou em um envelope pardo grampeado em cima."

Quem é Gilda Midani?

Estilista e diretora criativa, Gilda é mãe do ator e apresentador João Vicente de Castro, fruto do casamento dela com o jornalista Tarso de Castro (1941-1991), um dos fundadores do Pasquim, que morreu aos 49 anos. A estilista também foi casada por mais de dez anos com o produtor musical André Midani (1932-2019).

Apesar do fim do relacionamento, Gilda vai assinar a direção criativa e os figurinos da turnê que celebra os 60 anos de Maria Bethânia. A cantora se apresenta no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Salvador entre setembro e novembro.