Bolsas da Ásia fecham em alta, após Trump confirmar tarifa menor para carros japoneses

Na China continental, os mercado se recuperaram após três dias de quedas. O Xangai Composto avançou 1,24%, a 3.812,51 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto saltou 3,19%, a 2.405,82 pontos. Ontem, particularmente, as bolsas chinesas haviam amargado perdas significativas após relatos de que reguladores em Pequim estavam considerando formas de esfriar um recente rali das ações domésticas.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve ganho de 1,43% em Hong Kong, a 25.417,98 pontos, o Taiex avançou 1,30% em Taiwan, a 24.494,58 pontos, e o sul-coreano Kospi registrou ligeira alta de 0,13% em Seul, a 3.205,12 pontos.

Investidores na Ásia e em outras partes do mundo também aguardam o relatório de emprego oficial dos EUA, o chamado payroll, que deve influenciar expectativas de quantas vezes o Fed poderá reduzir seus juros básicos até o fim do ano. Para a reunião de setembro do Fed, a aposta em redução das taxas é de quase 100%, segundo a ferramenta de monitoramento do CME Group.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo segundo dia consecutivo, com alta de 0,51% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.871,20 pontos.

