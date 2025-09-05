Alexandre Correa é condenado a pagar R$ 60 mil por danos morais a Edu Guedes

"Ressaltamos que em nenhum momento houve a intenção de macular a honra de terceiros, mas sim o exercício legítimo da liberdade de expressão", afirmaram os advogados.

Além disso, a equipe jurídica afirmou que já ingressou com recurso para tentar reverter a decisão em instâncias superiores. "A sentença, ao nosso ver, representa um grave equívoco jurídico e já está sendo objeto de recurso, com absoluta confiança de que será reformada pelas instâncias superiores", completaram.

Por fim, a defesa reiterou que Alexandre Corrêa permanece à disposição para prestar esclarecimentos e reforçou a confiança no devido processo legal.

O Estadão entrou em contato com o TJ-SP, que informou que "ambos os processos tramitam sob segredo de justiça, portanto não temos informações disponíveis."

Acusações públicas e processo

O embate entre os dois teve início no começo de 2023, quando Guedes ingressou com uma queixa-crime após ser publicamente acusado por Correa de ter se envolvido com Ana Hickmann enquanto ela ainda era casada. À época, o chef negou qualquer relação amorosa com a apresentadora e afirmou que eram apenas amigos.