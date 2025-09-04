O que acontece com a grife Armani depois da morte de Giorgio Armani?

"Gostaria que a sucessão fosse orgânica e não um momento de ruptura."

Em 2023, a Reuters publicou uma matéria que apresenta documentos que mostram que, após a morte de Giorgio Armani, a marca iria ser administrada por sua irmã, Rosanna, duas sobrinhas, Silvana e Roberta, e Andrea, seu sobrinho, que já trabalhavam na Armani.

A causa da morte de Giorgio Armani não foi divulgada. Nas redes sociais, o grupo Armani publicou um comunicado em homenagem ao fundador da marca. Leia a seguir na íntegra.

"Com infinito pesar, o grupo Armani anuncia o falecimento de seu criador, fundador e incansável motor: Giorgio Armani.

O Senhor Armani, como sempre foi chamado com respeito e admiração por funcionários e colaboradores, faleceu serenamente, cercado por seus entes queridos. Incansável, trabalhou até os últimos dias, dedicando-se à empresa, às coleções, aos diversos e sempre novos projetos em andamento e em desenvolvimento.

Ao longo dos anos, Giorgio Armani criou uma visão que se estendeu da moda a todos os aspectos da vida, antecipando os tempos com extraordinária clareza e concretude. Foi guiado por uma curiosidade inesgotável, atenção ao presente e às pessoas. Neste caminho, criou um diálogo aberto com o público, tornando-se uma figura amada e respeitada pela capacidade de se comunicar com todos. Sempre atento às necessidades da comunidade, empenhou-se em muitas frentes, especialmente em relação à sua amada Milão.