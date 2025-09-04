Morre o estilista Giorgio Armani, aos 91 anos

O Senhor Armani, como sempre foi chamado com respeito e admiração por funcionários e colaboradores, faleceu serenamente, cercado por seus entes queridos. Incansável, trabalhou até os últimos dias, dedicando-se à empresa, às coleções, aos diversos e sempre novos projetos em andamento e em desenvolvimento.

Ao longo dos anos, Giorgio Armani criou uma visão que se estendeu da moda a todos os aspectos da vida, antecipando os tempos com extraordinária clareza e concretude. Foi guiado por uma curiosidade inesgotável, atenção ao presente e às pessoas. Neste caminho, criou um diálogo aberto com o público, tornando-se uma figura amada e respeitada pela capacidade de se comunicar com todos. Sempre atento às necessidades da comunidade, empenhou-se em muitas frentes, especialmente em relação à sua amada Milão.

A Giorgio Armani é uma empresa com cinquenta anos de história, que cresceu com emoção e paciência. Giorgio Armani sempre fez da independência, de pensamento e ação, sua marca registrada. A empresa é o reflexo, hoje e sempre, dessa sensibilidade. A família e os funcionários levarão adiante o Grupo no respeito e na continuidade desses valores."

Quem foi Giorgio Armani?

Giorgio Armani foi um dos mais renomados estilistas e designers italianos, criador da marca Armani em 1975.

Nascido em Placência, na Itália, em 1934, ele é conhecido por ser abertamente queer e ganhou fama após seus primeiros trabalhos para a Cerutti 1881. O estilista ficou conhecido por sua modelagem exclusiva e pela musa Michelle Pfeifer, que estampou o rosto da marca.