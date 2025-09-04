SplashUOL
Lady Gaga cancela show em Miami minutos antes do início por problema nas cordas vocais

São Paulo

Lady Gaga cancelou sua apresentação em Miami, Estados Unidos, na noite da quarta-feira, 3. O motivo do adiamento foi um problema nas cordas vocais.

A artista publicou um comunicado nos stories do seu perfil no Instagram no qual se desculpa pela ausência e dá mais detalhes sobre o ocorrido.

"Olá, pessoal! Eu lamento muitíssimo, mas precisarei adiar o show de hoje à noite em Miami. Durante os ensaios de ontem e meu aquecimento vocal de hoje à noite, minha voz saiu extremamente cansada e tanto o meu médico quanto meu treinador vocal me advertiram para não continuar por causa dos riscos que isso traz", começou ela na mensagem postada na noite da quarta-feira.

A artista também explicou que, caso continuasse com a apresentação, ela poderia ter danos permanentes em sua voz: "Há um risco significativo baseado em toda a nossa experiência com shows como o meu e, como vocês sabem que eu canto ao vivo todas as noites."

E finalizou: "Eu amo muito meus fãs, respeito vocês e espero que vocês possam aceitar minhas desculpas sinceras. Estamos tentando remarcar o show o mais rápido possível."

