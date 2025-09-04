Festival de cinema brasileiro em Los Angeles terá sessões no museu do Oscar

As inscrições, gratuitas, estão abertas até 15 de setembro, por meio da plataforma FilmFreeway.

A mostra competitiva contará com sete títulos selecionados, que disputarão nas seguintes categorias: Melhor Filme (US$ 10 mil), Melhor Diretor (US$ 3 mil), Melhor Performance (US$ 2 mil) e Prêmio Especial do Júri (US$ 2 mil).

Além das sessões competitivas, o Bravo terá exibições fora de competição, palestras, masterclasses e uma sessão especial FYC (For Your Consideration) no Centro de Preservação Cinematográfica da Academia, com foco em filmes brasileiros aptos a disputar vagas no Oscar de 2026.

A programação de 2024 incluiu a exibição do indicado brasileiro ao Oscar, Ainda Estou Aqui, com presença de artistas como Fernanda Torres e Selton Mello. A expectativa é que a edição de 2025 continue ampliando a visibilidade de produções nacionais junto ao público e à indústria internacional.

Outro destaque é a terceira edição do Bravo Lab, realizado em parceria com a Spcine e o Projeto Paradiso, que promove a participação de cineastas emergentes negros, indígenas e LGBTQIA+ em mentorias e rodadas de negócios com grandes estúdios de Los Angeles.

Sob nova direção criativa, o festival agora conta com Thiago Macêdo Correia (Filmes de Plástico) como diretor criativo e Juliana Sakae (Muritiba Filmes) como diretora associada, ao lado da fundadora Talize Sayegh. O Bravo é realizado com o apoio da American Cinematheque e da NALIP (National Association of Latino Independent Producers).