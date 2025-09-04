Fabiana Justus revela que realizou transplante de medula pelo SUS: 'Dinheiro não compra'

A influenciadora digital Fabiana Justus revelou nessa quarta-feira, 3, que realizou o seu transplante de medula óssea pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Diagnosticada em janeiro do ano passado com leucemia mieloide aguda, a filha de Roberto Justus passou por um transplante e segue em tratamento de manutenção.

No seu Instagram, a empresária rebateu um comentário que afirmava, entre outras coisas, que o "dinheiro muitas vezes compra a chance de viver", se referindo ao fato de que o órgão doado para a influenciadora veio dos Estados Unidos. "Só com recursos consegue buscar doares em outros países", finalizou o internauta, que teve seu nome censurado por Fabiana.

"Tem gente que afirma coisas sem saber", rebateu a empresária. "Existe muita confusão sobre esse assunto, e acabam disseminando informações erradas. Isso é muito perigoso", comentou.