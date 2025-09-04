30 anos sem Paulo Gracindo: 5 novelas no streaming para relembrar o talento do ator

Após a morte do pai, foi para o Rio de Janeiro e começou a atuar em companhias de teatro, já com o nome pelo qual se tornaria conhecido. Trabalhou também em rádios, como no programa Balança Mas Não Cai, de 1953, na Nacional. No fim da década de 1950, chegou à televisão, em que trabalhou até onde a saúde permitiu, no começo dos anos 1990.

Em seus últimos três anos de vida, sofreu com a doença de Alzheimer, o que fez com que deixasse de reconhecer boa parte das pessoas. No início de 1995, foi internado para tratar um câncer de próstata, no hospital Samaritano, do Rio de Janeiro, onde fez uma cirurgia. Voltou a ser operado em 27 de agosto daquele ano. Lá ficou em tratamento até às 2h28 do dia 4 de setembro, quando teve sua morte confirmada.

Relembre abaixo novelas para relembrar Paulo Gracindo que estão disponíveis para assistir no Globoplay.

O Bem-Amado (1973)

Seja como uma das diversas montagens para o teatro ao longo das décadas (a primeira, em 1962), ou em filmes e séries, a história de Dias Gomes fez sucesso. Uma das versões mais lembradas é a da novela de 1973, em que Odorico Paraguaçu, prefeito da cidade de Sucupira, foi interpretado por Paulo Gracindo.

"Vote num homem sério e ganhe seu cemitério". Com esse slogan, o político, inspirado em tantos que existiram no Brasil na primeira metade do século passado, conseguiu se eleger. Na hora de inaugurar o cemitério, porém, um problema: ninguém morria na cidade. Em cenas que beiravam o absurdo - mas talvez, nem tanto - e com pitadas de humor, se desenvolvia a história.