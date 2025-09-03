Val Marchiori tem alta hospitalar e explica como será o tratamento contra o câncer de mama

Val Marchiori recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein nessa terça-feira, 2, após uma cirurgia para a retirada de um tumor na mama. Em uma postagem feita nas redes sociais, a socialite explicou que os próximos passos para o tratamento contra o câncer começarão em outubro, daqui a 40 dias.

Ela foi diagnosticada com câncer de mama em agosto, motivo pelo qual realizará uma série de procedimentos e tratamentos médicos.

"Acabo de receber alta médica e volto para casa, ao lado dos meus filhos e do meu marido, que foram o alicerce fundamental desse meu pior momento do tratamento até aqui. Foram dias difíceis e de muita dor que só suportei porque eles estavam lá comigo."