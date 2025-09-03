Odete e César se casam em 'Vale Tudo'? Modelo tentará fugir após golpe de Maria de Fátima

O aguardado casamento de Odete (Débora Bloch) e César (Cauã Reymond) deve movimentar os próximos capítulos de Vale Tudo. A cerimônia, no entanto, será marcada por conflitos, armações e uma tentativa de fuga por parte do noivo.

Nos capítulos previstos para a próxima semana, Maria de Fátima (Bela Campos) se une a Mário Sérgio (Thomás Aquino) para sabotar o casamento da mãe de Afonso (Humberto Carrão). A dupla planeja uma armação para expor César publicamente. A estratégia envolve a divulgação de uma notícia falsa na internet, em que o modelo é acusado de ser o responsável pelo roubo do quadro de Heleninha (Paolla Oliveira).

Diante da repercussão, César decide fugir da festa de casamento com Olavo (Ricardo Teodoro). No entanto, Odete consegue impedir a saída do marido e se antecipa ao boato, desmentindo a publicação diante dos convidados. Como presente, ela ainda entrega um carro novo a César.