Now United confirma data extra em São Paulo; saiba como comprar o ingresso

O grupo Now United confirmou nesta quarta-feira, 3, uma nova data da turnê Now or Never em São Paulo. A apresentação extra ocorrerá no dia 14 de novembro, uma sexta-feira, na casa de shows Vibra São Paulo. Os ingressos para a data original da apresentação do grupo na capital paulista, 15 de novembro, já esgotaram.

A pré-venda da nova apresentação começa na próxima segunda-feira, 8, às 12h. Nessa modalidade, somente Membros Ouro do Clube Shows terão acessos aos ingressos. A venda geral, no entanto, se inicia na próxima terça-feira, 9, também às 12h. Os ingressos podem ser comprados no site da Ticket360 e vão de R$ 250 à R$ 1,2 mil.

Produzido pelo empresário britânico Simon Fuller, o grupo, formado em 2017, trará ao País a turnê Now or Never Tour, que marca a reunião de antigos integrantes da banda. O conjunto é conhecido por unir artistas de diferentes nacionalidades em um mesmo projeto.