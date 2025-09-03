Mulher de Bruce Willis diz que morar em casa separada do ator foi a decisão 'mais difícil'

Em nova entrevista, Emma Heming Willis, casada com o ator Bruce Willis, contou que morar em uma casa separada do marido "foi a coisa mais difícil" que teve de decidir desde que ele foi diagnosticado com demência frontotemporal progressiva.

O marido passou a viver em uma segunda casa da família, que é térrea. Lá, ele é acompanhado por uma equipe de cuidadores.

O casal tem duas filhas menores, Mabel Ray Willis, de 13 anos, e Evelyn Penn, de 11. À revista People, Emma explicou que a condição do marido "exige uma atmosfera calma e serena" e que transferi-lo para este outro imóvel seria importante para que as filhas pudessem ter a infância mais normal possível. "Agora, em casas separadas, as crianças podem se reunir para brincar e voltar para casa sem precisar andar na ponta dos pés", disse ela.