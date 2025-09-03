Disney fecha acordo de R$ 54,7 milhões por coleta ilegal de dados de crianças

A Disney fechou um acordo de 10 milhões de dólares (aproximadamente R$ 54,7 milhões) para a finalização de um processo da Comissão Federal de Comércio (FTC, sigla em inglês) dos Estados Unidos. A acusação é de que a empresa teria facilitado a "coleta ilegal" de dados pessoais de crianças, segundo uma queixa registrada pela FTC na última terça-feira, 2. As informações são da CBS News.

Segundo a FTC, as divisões Disney Worldwide Services e Disney Entertainment Operations, que oferecem suporte técnico e apoio ao conteúdo midiático da Disney, violaram a Lei de Proteção e Privacidade Online de Crianças (Childrens Online Privacy Protection Rule, ou COPPA, em inglês), por não rotularem corretamente vídeos no YouTube como "conteúdo infantil".

De acordo com o comunicado da FTC, o erro "expôs crianças a recursos do YouTube inadequados para a idade", em conteúdos de filmes como Viva - A Vida é uma Festa, Frozen e músicas de Incríveis. Isso ocorre porque a plataforma pede, durante a postagem dos vídeos, que ele seja classificado como "feito para crianças" ou "conteúdo infantil". Esse recurso é exigido pela COPPA desde 2019. Ao não rotular corretamente alguns vídeos carregados, a empresa expôs menores a "recursos do YouTube inadequados para a idade", disse a FTC em um comunicado.