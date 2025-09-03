Após confusão com Dado Dolabella, Wanessa e Luan Pereira aparecem juntos em vídeo bem-humorado

Wanessa Camargo e Luan Pereira voltaram a aparecer juntos nessa terça-feira, 2, em um vídeo publicado nos bastidores do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. No registro compartilhado por Luan, os dois fazem juntos a coreografia de Você e Sua Amiguinha, parceria do cantor com MC Daniel.

Wanessa aparece sorrindo e se confunde nos passos finais da dança. "Wanessa, bora andar de Dodge Ram", escreveu Luan na legenda da publicação. A artista respondeu: "Ainda tô aprendendo as dancinhas, mas até que fui bem, né? Amei."

A gravação circula poucos dias depois de uma confusão envolvendo Dado Dolabella, ex-namorado da cantora, e o sertanejo. Em um episódio ocorrido durante uma confraternização do elenco na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, Dado Dolabella teria empurrado Luan Pereira ao chão após interpretar que o cantor estaria tentando beijar Wanessa.