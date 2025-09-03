'Ainda há muito dele ali', reflete Demi Moore sobre Bruce Willis

Demi destacou a importância de aceitar a nova realidade imposta pela condição de Bruce, evitando comparações com quem ele foi no passado. Para ela, o segredo está em ajustar as expectativas e acolher o momento presente com sensibilidade.

"É essencial encontrá-los onde estão agora. Não esperar que sejam quem foram ou quem gostaríamos que fossem. Quando fazemos isso, percebemos uma doçura, algo mais suave, terno e amoroso", refletiu.

A atriz também comentou sobre a mudança na dinâmica do relacionamento com Bruce, que passou a exigir mais cuidado e atenção e reforçou a importância de não se prender ao passado ou antecipar perdas futuras.

"Se ficamos revivendo o que era ou o que foi perdido, isso só gera ansiedade e tristeza. Mas, ao permanecer no presente, ainda há muito dele ali. Talvez não de forma verbal, mas ainda assim é algo bonito, dentro do possível", concluiu.

Emma Heming rebate críticas por viver em casa separada

Recentemente, Emma Heming relatou que vive em uma casa separada do ator desde o diagnóstico de demência frontotemporal. A informação foi revelada durante o especial Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey with Diane Sawyer, exibido pela ABC na quarta-feira passada, dia 27.