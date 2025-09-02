Ticiane Pinheiro celebra promoção de César Tralli para a bancada do JN: 'Estarei ao seu lado'

A confirmação de César Tralli como novo apresentador do Jornal Nacional repercutiu amplamente nesta segunda-feira, 1º. O jornalista assumirá a bancada do principal telejornal da TV Globo a partir do dia 4 de novembro, ao lado de Renata Vasconcellos. A mudança marca uma nova fase no jornalismo da emissora, com a saída de William Bonner da apresentação do noticiário após 29 anos.

Além de deixar a bancada, Bonner também será substituído no cargo de editor-chefe do Jornal Nacional. A função passará a ser exercida por Cristiana Sousa Cruz, atual editora-chefe adjunta e parceira de longa data de Bonner na produção do telejornal. O jornalista, no entanto, continuará na emissora e foi confirmado como novo apresentador do Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg, com estreia Prevista para 2026.

Entre os inúmeros comentários e mensagens de felicitação recebidos por Tralli, uma em especial ganhou destaque nas redes sociais: a da esposa, a apresentadora Ticiane Pinheiro. Em uma publicação emocionada, ela celebrou a trajetória profissional do marido e compartilhou com os seguidores o orgulho por esse novo passo em sua carreira.