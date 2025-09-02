Tiago Scheuer se manifesta após mudanças provocadas por Bonner na Globo

Durante a apresentação do Bom Dia São Paulo na manhã desta terça-feira, 2, o jornalista Thiago Scheuer comentou a sua mudança para o Hora 1, telejornal veiculado pela TV Globo de segunda a sexta, das 4h às 6h da manhã. "Que responsabilidade", disse Scheuer. "Honrado com esse desafio e muito obrigado pela torcida de vocês que estão aí do outro lado", disse olhando para as câmeras.

A ida de Scheuer para o Hora 1 faz parte de uma reestruturação maior anunciada no Jornal Nacional na noite dessa segunda-feira, 1º William Bonner, que há quase 30 anos ocupa a bancada do principal telejornal da emissora, passará a comandar o Globo Repórter, ao lado de Sandra Annenberg. No seu lugar no JN, assumirá César Tralli que dividirá a bancada com Renata Vasconcellos.

Roberto Kovalick, atual apresentador do Hora 1, assumirá o Jornal Hoje, completando a dança das cadeiras global. As mudanças não serão imediatas, só devem ocorrer no início de novembro.