Sex Pistols cancela show no The Town e festival anuncia Bad Religion como substituto

O Sex Pistols cancelou o show que faria no The Town no próximo domingo, 7, em São Paulo. O festival anunciou o grupo norte-americano Bad Religion como substituto nesta terça-feira, 2.

"A apresentação da banda Sex Pistols não acontecerá devido ao estado de saúde do cantor Frank Carter", informou o festival pelas redes sociais.

Frank Carter, de 41 anos, é o novo cantor da lendária banda precursora de punk nos anos 70. Responsável por sucessos como God Save The Queen, os Pistols foram reativados em 2024.