Mostra de Cinema de São Paulo homenageia Valter Hugo Mãe

A 49.ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo revelou o cartaz oficial da edição, assinado por Valter Hugo Mãe. O autor português será homenageado com a exibição do documentário De Lugar Nenhum, de Miguel Gonçalves Mendes, que acompanha o processo de escrita de A Desumanização.

Além disso, o festival também confirmou a exibição de O Filho de Mil Homens, adaptação da obra de mesmo nome de Hugo Mãe, dirigida por Daniel Rezende e estrelada por Rodrigo Santoro. O filme é uma produção da Netflix.

Entre outros destaques da Mostra estão o alemão The Sound of Falling, vencedor do prêmio do júri do Festival de Cannes, Living the Land, Urso de Prata de melhor direção no Festival de Berlim, e Urchin, que conquistou o prêmio de melhor ator da mostra Um Certo Olhar de Cannes. Também haverá exibição de Mirrors n.º 3, de Christian Petzold. O evento ocorre entre 16 e 30 de outubro.