Maria Bethânia dá spoiler de música de nova turnê, que terá canção inédita de Rita Lee

A cantora Maria Bethânia publicou um "aquecimento" para preparar o público para sua turnê comemorativa de 60 anos, que terá início a partir do próximo sábado, dia 6, no Rio de Janeiro. Em uma publicação feita no Instagram nesta segunda, dia 1º, Bethânia apareceu em fotos ao lado do poeta Eucanaã Ferraz e do diretor artístico Otavio Juliano, que contribuirão para os shows.

"Parcerias amorosas", escreveu a cantora na legenda. A postagem também inclui uma versão de Na Carreira, de Chico Buarque e Edu Lobo, na voz da artista.

Bethânia confirmou que a turnê será recheada de novidades e também vai incluir uma canção inédita deixada por Rita Lee à cantora. A letra foi a última escrita por Rita e tem a melodia feita por Roberto de Carvalho.