Festival do Rio exibirá 'O Agente Secreto', filme com Wagner Moura cotado ao Oscar

O Agente Secreto, novo longa do diretor Kleber Mendonça Filho, será exibido no Festival do Rio, que ocorre entre os dias 2 e 12 de outubro na capital fluminense. A 27ª edição do festival contará com 75 filmes nacionais, o maior número da história do evento.

A produção conta a história de Marcelo, interpretado por Wagner Moura, um especialista em tecnologia que foge para o Recife durante a ditadura militar para se reconectar com o filho. Uma vez lá, ele percebe que a cidade está longe de lhe proporcionar a paz que ele esperava.

O filme, que estreia no circuito comercial brasileiro no dia 6 de novembro, venceu o prêmio de Melhor Ator e Melhor Diretor no Festival de Cannes. Nas últimas semanas, a revista norte-americana Variety apontou o longa brasileiro como possível candidato em três categorias do Oscar 2025 - Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Roteiro Original.