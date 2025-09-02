Como Tom Hanks e Steven Spielberg criaram a trilogia definitiva sobre a Segunda Guerra Mundial

Já em The Pacific, lançada em 2010 pela HBO, a história de diferentes fuzileiros navais norte-americanos durante a guerra na Ásia é contada. Por fim, Masters of the Air, lançada em 2024 pela AppleTV+, narra a participação de um grupo de bombardeio da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos no conflito e sua missão para destruir alvos militares dentro da Alemanha nazista.

Com elencos estrelados por grandes atores, um alto nível de produção e investimento e um apreço pela fidelidade histórica, as três minisséries se tornaram referência sobre a temática e venceram diversos prêmios. Cada produção é baseada em um ou mais livros de memórias de soldados que lutaram na guerra, aumentando ainda mais o realismo presente nas obras.

No dia em que o final da Segunda Guerra Mundial completa 80 anos - o conflito se encerrou no dia 2 de setembro de 1945 -, o Estadão relembra as três melhores minisséries sobre a temática. Confira:

Band of Brothers

Em Band of Brothers, a sensação do público ao assistir à minissérie não é a de que se está vendo uma guerra, mas sim participando dela. Inspirada no livro homônimo do historiador norte-americano Stephen E. Ambrose, a produção conta a história real da Easy Company, o 2º Batalhão, do 506º Regimento de Infantaria Paraquedista da 101ª Divisão Aerotransportada do exército dos Estados Unidos.

Ao longo de dez episódios, a obra da HBO acompanha os membros do batalhão durante a Segunda Guerra Mundial - do treinamento de paraquedistas em 1942 à invasão da Europa e o final do conflito. Com um investimento de mais de 120 milhões de dólares, a série contou com 11 locações diferentes, 500 atores e 10 mil figurantes, mais de 2 mil uniformes militares e 700 armas reais.